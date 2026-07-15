"Попробуешь несколько раз — и снова тянет на корт". Как развивается падел на Алтае

Руководитель краевой федерации Павел Васильев рассказал, чем новый вид спорта отличается от тенниса, где появятся корты и как начать играть Падел называют одним из самых быстрорастущих видов спорта в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии