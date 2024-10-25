Аналитик предположил, что ООН отменила визит Гутерреша в Киев, а не Зеленский

Специалист Финансового университета Денис Денисов высказал мнение, что именно Организация Объединенных Наций, а не президент Владимир Зеленский, отменила визит Генерального секретаря Антониу Гутерреша на Украину.
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