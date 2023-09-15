Кубок мира по регби-2023. Самоа сыграет с Чили, Уэльс встретится с Португалией, Ирландия против Тонга

Кубок мира по регби-2023 Групповой этап Группа D Бордо, Франция Самоа – Чили – 16.00 Положение в группе: Япония – 5 очков (1 игра), Англия – 4 (1), Самоа – 0 (0), Аргентина – 0 (1), Чили – 0 (1).
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