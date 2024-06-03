Ивановец планировал приобрести питбайк, но в итоге стал жертвой дистанционных аферистов

В ОМВД России Октябрьскому району города Иваново за помощью обратился 37-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что в сети Интернет он нашел объявление о продаже питбайка стоимостью 40 тысяч рублей.
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