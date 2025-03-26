В России перестала работать Система быстрых платежей

Пользователи по всей России жалуются на сбой в работе Системы быстрых платежей (СБП). Также фиксируются проблемы с переводами в «Яндекс Пэй», ВТБ, Альфа-банка, Озон банка, Сбере, следует из данных сервиса Downdetector.