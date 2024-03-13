ЦБ Бразилии протестирует оплату цифровым реалом в условиях отсутствия интернета

Бразильский Центральный банк выбрал французскую компанию Giesecke+Devrient (G+D) в качестве партнера для проведения совместного тестирования собственной цифровой валюты (CBDC), предназначенной для осуществления платежей в условиях отсутствия доступа к Интернету.
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