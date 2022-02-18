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Замглавы МИД Вершинин парировал выпад Украины касательно статуса России в ООН

Замглавы МИД Вершинин парировал выпад Украины касательно статуса России в ООН

Заседание Совбеза, прошедшее 17 февраля, было посвящено проблеме выполнения Минских соглашений. На нем постпред Украины при ООН Сергей Кислица попытался поставить под сомнение правомерность нахождения России в качестве постоянного члена организации.

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