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ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ

РИАМО - 21 мар. Воздушно-космические силы России в ночное время провели удар высокоточным оружием большой дальности по объектам принятия решений Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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