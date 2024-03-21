ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ

РИАМО - 21 мар. Воздушно-космические силы России в ночное время провели удар высокоточным оружием большой дальности по объектам принятия решений Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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