Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 647 подписчиков

"Медведь шел прямо на него": Тихонов спас Бьорндалена на Камчатке

"Медведь шел прямо на него": Тихонов спас Бьорндалена на Камчатке

Один выстрел Александра Тихонова спас Уле-Эйнара Бьорндалена от медведя на Камчатке.Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал РИА Новости, как во время охоты на Камчатке спас восьмикратного победителя Игр норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена от медведя.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым