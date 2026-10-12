"Медведь шел прямо на него": Тихонов спас Бьорндалена на Камчатке

Один выстрел Александра Тихонова спас Уле-Эйнара Бьорндалена от медведя на Камчатке.Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал РИА Новости, как во время охоты на Камчатке спас восьмикратного победителя Игр норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена от медведя.