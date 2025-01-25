7 полезных идей, что можно сделать из обычного бумажного пакета. Выбросить всегда успеете

В эпоху экологического кризиса человечество начинает осознавать важность бережного отношения к природе, а потому сегодня во многих магазинах вместе с покупками выдают не пластиковые или целлофановые пакеты, а бумажные — они быстрее и легче разлагаются.
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