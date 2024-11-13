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Деку о незасчитанном голе Ямаля в класико: «Это проблема не только «Барсы». Завтра такое может случиться с «Атлетико», «Мадридом», «Севильей». Нужно сделать футбол понятным для всех»

В матче 32-го тура Ла Лиги прошлого сезона «Реал» одержал домашнюю победу над «Барселоной» (3:2). На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу.

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