В Брянске с площади Партизан убрали новогодние инсталляции

27 января в Брянске начался демонтаж новогодних украшений с площади Партизан - коммунальщики убрали праздничные инсталляции, в том числе необычные световые фигуры в виде самолётов27 января в Брянске начался демонтаж новогодних украшений с площади Партизан - коммунальщики убрали праздничные инсталляции, в том числе необычные световые фигуры в виде самолётов Как стало известно ранее, центральная ёлка в сквере Карла Маркса уже демонтирована.