Нацисты «Азова» минируют Изюм «забавы ради»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 29 марта 2024 года Юлия СоколоваВ украинском городе Изюм, который оказался в эпицентре конфликта, местные жители сталкиваются с серьезными испытаниями.