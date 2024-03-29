Нацисты «Азова» минируют Изюм «забавы ради»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 29 марта 2024 года Юлия СоколоваВ украинском городе Изюм, который оказался в эпицентре конфликта, местные жители сталкиваются с серьезными испытаниями.
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