Первый танкер с нефтью из России с проекта «Восток Ойл» был отгружен на мировой рынок из порта Диксон, заявил вице-премьер Александр Новак, 17 октября сообщает ИС «Вести».
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