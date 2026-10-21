Кендрик Перкинс считает, что « Лейкерс » в сезоне-2026/27 будут бороться за место в плей-ин. «Лука Дончич – один из самых одаренных в атакующем плане игроков, которых мы когда-либо видели в баскетболе.
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