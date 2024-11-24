Европейский банк отказал Киеву в помощи из-за украинского олигарха

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял стратегическое решение не оказывать поддержку украинским компаниям, связанным с олигархами, в том числе энергетическому оператору ДТЭК, принадлежащему Ринату Ахметову.
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