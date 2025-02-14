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Рогов: глубина проникновения дронов ВСУ в Запорожской области увеличилась

Рогов: глубина проникновения дронов ВСУ в Запорожской области увеличилась

Глубина проникновения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области увеличилась. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

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