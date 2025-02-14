Рогов: глубина проникновения дронов ВСУ в Запорожской области увеличилась

Глубина проникновения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области увеличилась. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии