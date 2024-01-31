Белый дом: США продолжат вводить технологические ограничения против КНР

США продолжат вводить технологические ограничения против Китая для защиты своей нацбезопасности. С таким заявлением выступил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.
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