Федеральное агентство новостей №1

7 150 подписчиков

Молдавскому депутату выключили микрофон во время речи о поставках энергоресурсов

Молдавскому депутату выключили микрофон во время речи о поставках энергоресурсов

Депутату парламента Молдавии Владимиру Односталко во время выступления на собрании выключили микрофон, когда он начал говорить о поставщике энергоресурсах, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх