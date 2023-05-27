Молдавскому депутату выключили микрофон во время речи о поставках энергоресурсов

Депутату парламента Молдавии Владимиру Односталко во время выступления на собрании выключили микрофон, когда он начал говорить о поставщике энергоресурсах, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
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