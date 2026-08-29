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Татар-информ

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Володин перечислил новые законы в сфере поддержки семей и торговли

Володин перечислил новые законы в сфере поддержки семей и торговли

Фото: пресс-служба Госдумы Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах в сфере поддержки семей, регулирования деятельности иноагентов, торговли и налогообложения.

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