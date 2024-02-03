Гурулев: Борьба с пятой колонной в России ведётся по большому счёту только энтузиастами

С интересом прочитал интервью Никиты Сергеевича Михалкова ТАССу. В беседе журналиста с режиссёром много интересного, но я хочу обратить внимание на следующую реплику: "Единственное, в чем я уверен, — так это в том, что государство и в целом здравые люди должны быть более бескомпромиссны".
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