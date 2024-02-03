Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 760 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    А что может сказать вонючий жид,  которого  не отпустили в исраиловку и из-за пятого пункта не взяли на работу в "поч...Здорово сказано!
  • Александр Рожков
    Да, вы - антисоветчики, и тогда так жили и сейчас так же живете. Какими были убогими зверьми - такими и остались. Как...Здорово сказано!
  • Antanas
    Таких дешовок Россия не нуждается.Гнать поганой метлой из России.👍👍👍👍👍.Антикультуре пора...

Гурулев: Борьба с пятой колонной в России ведётся по большому счёту только энтузиастами

Гурулев: Борьба с пятой колонной в России ведётся по большому счёту только энтузиастами

С интересом прочитал интервью Никиты Сергеевича Михалкова ТАССу. В беседе журналиста с режиссёром много интересного, но я хочу обратить внимание на следующую реплику: "Единственное, в чем я уверен, — так это в том, что государство и в целом здравые люди должны быть более бескомпромиссны".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
Михалков  он  ТАКОЙ...  его  только  слушать... https://www.youtube.com/watch?v=5HiHAGE7p3Q
Михалков о Ельцине
YouTube
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх