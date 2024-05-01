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Путь Путина во власти. И почему майдан и СВО на Украине были неизбежны?

Путь Путина во власти. И почему майдан и СВО на Украине были неизбежны?

Юрий Кот Продолжаю публиковать размышления Вячеслава Смоленко на темы геополитики. Неслучайно автор главного ракетного топлива России вспоминает о малоизвестных фактах недавнего прошлого.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Не дай Бог! Цены и так зашкаливают)))
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17 мин.
Владислав Владислав
Не было такой элиты в Российской империи в начале 20-го века. НЕ БЫЛО, автор, вы ошибаетесь. Выродилась уже элита в приспособленцев и нахлебников... Увы ... Элитой была часть большая дворянства при Петре 1-ом. При Николае 2-ом элита ВЫРОДИЛАСЬ.
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16 мин.
Владислав Владислав
А что плохого в Черномырдине ? Отличный мужик был. Хозяйственник, он многое тогда понимал так точно, как мы, обычные люди, не понимаем и сейчас. Это четко видно при анализе его действий.
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15 мин.

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