Путь Путина во власти. И почему майдан и СВО на Украине были неизбежны?

вд валерий двойнишников Не дай Бог! Цены и так зашкаливают)))

Владислав Владислав Не было такой элиты в Российской империи в начале 20-го века. НЕ БЫЛО, автор, вы ошибаетесь. Выродилась уже элита в приспособленцев и нахлебников... Увы ... Элитой была часть большая дворянства при Петре 1-ом. При Николае 2-ом элита ВЫРОДИЛАСЬ.