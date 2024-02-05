Рейтинг WTA. Шнайдер поднялась на 35 строчек, Александрова вернулась в топ-20

Екатерина Александрова, дошедшая до финала в Линце, вернулась в топ-20. WTA Singles Rankings Положение на 5 февраля 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 9770 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8905 3 (3) Коко Гауфф (США) 7200 4 (4) Джессика Пегула (США) 5705 5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 5688 6 (6) Онс Жабер (Тунис) 4076 7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3950 8 (8) Маркета Вондроушова (Чехия) 3846 9 (9) Мария Саккари (Греция) 3710 10 (10) Каролина Мухова (Чехия) 3520 11 (12) Алена Остапенко (Латвия) 3473 14 (14) Дарья Касаткина (Россия) 2838 15 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2700 16 (16) Вероника Кудерметова (Россия) 2495 19 (21) Екатерина Александрова (Россия) 2410 27 (27) Анастасия Потапова (Россия) 1682 28 (34) Донна Векич (Хорватия) 1630 34 (42) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1432 35 (35) Мирра Андреева (Россия) 1408 40 (38) Анна Калинская (Россия) 1314 51 (50) Анна Блинкова (Россия) 1192 57 (45) Чжу Линь (Китай) 1117 61 (62) Элина Аванесян (Россия) 1049 73 (108) Диана Шнайдер (Россия) 934 88 (84) Камилла Рахимова (Россия) 853 100 (100) Мария Тимофеева (Россия) 730 110 (72) Алисия Паркс (США) 669 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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