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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боккетти о Роналду: «Когда он играл в «Ювентусе», действовал как нападающий и только ждал момент, чтобы забить»

Бывший защитник « Спартака » и « Дженоа » Сальваторе Боккетти высказался о Криштиану Роналду . Евгений Макеев : «Если сравнить Месси и Криштиану: Месси в прайме был сильнее или Криш уже был не в прайме?» Сальваторе Боккетти: «Все равно он – топ.

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