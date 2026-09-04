MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Paxos запустила USDG в сети Mantle и расширила Global Dollar Network

Paxos запустила USDG в сети Mantle и расширила Global Dollar Network

Стейблкоин USDG, выпущенный Paxos и привязанный к доллару США, теперь доступен в сети Mantle. Интеграция делает USDG одним из первых стейблкоинов, выпускаемых непосредственно внутри этой Ethereum Layer 2, и расширяет возможности пользователей для расчетов и работы с цифровыми долларами.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым