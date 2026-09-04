Paxos запустила USDG в сети Mantle и расширила Global Dollar Network

Стейблкоин USDG, выпущенный Paxos и привязанный к доллару США, теперь доступен в сети Mantle. Интеграция делает USDG одним из первых стейблкоинов, выпускаемых непосредственно внутри этой Ethereum Layer 2, и расширяет возможности пользователей для расчетов и работы с цифровыми долларами.
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