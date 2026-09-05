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Газета.ру

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Экс-судья Федотов заявил, что Семака надо было удалить в матче "Зенита" с ЦСКА

Экс-судья Федотов заявил, что Семака надо было удалить в матче "Зенита" с ЦСКА

Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов в своем Telegram-канале выразил мнение, что главного тренера «Зенита» Сергея Семака следовало удалить в домашнем матче седьмого тура национального первенства с ЦСКА.

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