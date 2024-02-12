Разгромная победа: ВЦИОМ показал, сколько людей готовы избрать Путина уже сегодня

Ингерман Ланская что красножопый, херово от Русской Правды? дохните совковое отродье? Очищается Россия от совдеповского дерьма!!!!! Возрождается РОССИЯ!!!!!!

Андрей Павлов Да не обращайте внимания. Это же прайд трупоедов. Вот она серанула, вы ответили, и ей благостно. Для них самое невыносимое когда их игнорируют.