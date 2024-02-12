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Разгромная победа: ВЦИОМ показал, сколько людей готовы избрать Путина уже сегодня

Разгромная победа: ВЦИОМ показал, сколько людей готовы избрать Путина уже сегодня

75% россиян готовы выбрать Путина президентом прямо в первом туре – об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
что красножопый, херово от Русской Правды? дохните совковое отродье? Очищается Россия от совдеповского дерьма!!!!! Возрождается РОССИЯ!!!!!!
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1 час.
Андрей Павлов
Да не обращайте внимания. Это же прайд трупоедов. Вот она серанула, вы ответили, и ей благостно. Для них самое невыносимое когда их игнорируют.
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1 час.
Ингерман Ланская
поддержи, поддержи, совкодрот своего другана-красножопого.... а то этот утырок заплохел от Возрождения России.....  для вас, совков, Самое невыносимое - Успехи России. Каждый новый мост, дом, дорога, завод, самолёт..... - кол в вашу красную задницу .... И так будет ВСЕГДА!!!!
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1 час.

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