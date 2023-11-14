МИД КНДР: США потворствуют массовым убийствам мирного населения в Газе

Вашингтон, поддерживая нанесение израильскими военными неизбирательных ударов по Газе, потворствует массовым убийствам мирных жителей анклава, заявил руководитель департамента по делам международных организаций северокорейского МИД Чо Чхоль Су.
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