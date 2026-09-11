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История и особенности празднования Рош ха-Шана в 2026 году

Рош ха-Шана, что в переводе с иврита означает «голова года», отмечается 1 и 2 тишрея — месяца, с которого начинается новый год по еврейскому календарю.

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