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Средний xG в матчах АПЛ вырос с 2,99 до 3,54. Тотал больше сыграл в большей части матчей

Показатель ожидаемых голов после двух туров АПЛ составил 3,54 xG, при этом по итогам прошлого сезона остановился на отметке в 2,99.

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