Название курса: Ландшафтный дизайн с нуля Школа: Skillbox Направление / специальность: Дизайн Формат обучения: Онлайн / Доступ к урокам Уровень: начинающий Документы: сертификат / диплом Кому подходит: новички без опыта / начинающий с небольшим опытом Рейтинг 9,7 / 10 Подробнее про курс Программа курса Ландшафтный дизайн с нуля от Skillbox Обучение на курсе Ландшафтный дизайн […] The post Курс Ландшафтный дизайн с нуля от Skillbox appeared first on Онлайн-курсы .