Во Владимирской области прогнозируют туман 17-18 сентября

Плохая видимость ожидается утром и вечером 17 и 18 сентября, а также вечером 20 сентября. В остальные дни возможны дожди.
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