Поиски кота

Да бог с ними, с этими бывшими! Было и прошло, что уж я, новых психических травм себе не найду, с моими-то талантами? Тю, я вас умоляю!.
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Да бог с ними, с этими бывшими! Было и прошло, что уж я, новых психических травм себе не найду, с моими-то талантами? Тю, я вас умоляю!.
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