Ilya Galakhov/Global Look Press Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Благовещенск — Чита, совершил наезд на восьмилетнего мальчика в Амурской области.
Популярные статьи
- «Отважный сын Отечества»: рядовой ВС РФ Буян Сат с осколочной раной уничтожил дюжину националистов
- В телеграме обсуждают предложение депутатов уволить Урганта, Васильева и Молочникова за “антироссийскую деятельность”
- Володин призвал США покаяться перед человечеством в дни траура по Хиросиме и Нагасаки
Свежие комментарии