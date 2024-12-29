Крымский мост: очередь стремительно растет

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь из автомобилей за час выросла почти в пять раз, следует из сообщения в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
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