22.05.24==«Давно не были на немецком кладбище в Севастополе»: Германия призвала НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

Почему-то в Берлине уверены, что Москва не ответит На фото: солдатв немецкого контингента противовоздушной и противоракетной обороны (ПАТРИОТ) в Польше Уничтожение российских ракет над Украиной с территории стран НАТО не приведёт к прямому столкновению альянса с Россией.
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