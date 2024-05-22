22.05.24==«Давно не были на немецком кладбище в Севастополе»: Германия призвала НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

Почему-то в Берлине уверены, что Москва не ответит На фото: солдатв немецкого контингента противовоздушной и противоракетной обороны (ПАТРИОТ) в Польше Уничтожение российских ракет над Украиной с территории стран НАТО не приведёт к прямому столкновению альянса с Россией.