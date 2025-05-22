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«Русским — ипотека, мигрантам — квартиры за миллионы»: политолог бьёт тревогу

«Русским — ипотека, мигрантам — квартиры за миллионы»: политолог бьёт тревогу

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Комментарии
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valentina sergeeva
В российской власти явно засели предатели-враги.
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2 час.
Геннадий Гудков
...как 2х2...
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1 час.
Геннадий Гудков
...хреновые Традиции - ни дать, ни взять!
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1 час.
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