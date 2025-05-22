«Русским — ипотека, мигрантам — квартиры за миллионы»: политолог бьёт тревогу

БлокнотРУ В Балашихе мигранты напали на участника СВО из-за замечания Толпа мигрантов напала на раненного ветерана СВО.
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