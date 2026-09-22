Появилось видео съезда «КАМАЗа» в Волгу на переправе в Верхнем Услоне

В сети появилось видео, как «КАМАЗ» съехал в Волгу на переправе в Верхнем Услоне. Ранее сообщалось, что 21 сентября в Верхнеуслонском районе РТ самосвал «КАМАЗ» снес ограждение паромной переправы и вылетел в Волгу.