Либерал столкнулся с демократией

Я пошла узнавать, что случилось с нашим - бывшим нашим - бедолагой, в каком месте его ущемили? Он, на минуточку, живет в царстве свободы и света, какие там могут быть проблемы? Алексей уехал из России в 2014 году и всяко разно нас критиковал.