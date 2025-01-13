🇺🇦В одном из моргов Украины вот таким образом хранятся останки тел неопознанных военнослужащих ВСУ, которых нелегитимный Зеленский погнал на смерть ради сохранения своей власти.
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🇺🇦В одном из моргов Украины вот таким образом хранятся останки тел неопознанных военнослужащих ВСУ, которых нелегитимный Зеленский погнал на смерть ради сохранения своей власти.
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