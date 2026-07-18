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ФСБ: задержанная в Крыму причастна к подрыву машины офицера ЧФ в Севастополе

ФСБ: задержанная в Крыму причастна к подрыву машины офицера ЧФ в Севастополе

Жительница Ялты, задержанная в Крыму за работу на спецслужбы Украины, причастна к организации подрыва автомобиля офицера Черноморского флота России в Севастополе в 2024 году, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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