В Барнауле пассажирский автобус сбил подростка на пешеходном переходе

Ребенок получил травмы и был доставлен в Краевую клиническую больницу скорой медпомощи В Барнауле в понедельник утром, 3 июня, водитель автобуса "ПАЗ" маршрута № 32 допустил наезд на 16-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает городская Госавтоинспекция.
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