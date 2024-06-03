В Барнауле пассажирский автобус сбил подростка на пешеходном переходе

Ребенок получил травмы и был доставлен в Краевую клиническую больницу скорой медпомощи В Барнауле в понедельник утром, 3 июня, водитель автобуса "ПАЗ" маршрута № 32 допустил наезд на 16-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает городская Госавтоинспекция.