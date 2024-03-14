Военкор Марат Хайруллин. Европа - без штанов на Восточный фронт

Виктор Полуэктов

У еврокодлы сейчас изыскивается способ применения по нашим ребятам (или по России) ОМП. Причём как бы со стороны укровермахта, который уже почти списан и его никто из наших врагов не жалеет. Чтобы мутно и непонятно было, в кого запускать ответку, кроме хохлов. Или чтобы на это нужно было тратить время с определением, куда-чем бить, за которое возможно было бы врезать по нам добавочно, запутав/осложнив обстановку и нанеся уже потери, несопоставимые с нашимии сегодняшними. Вся беда в том, что евровоинство не в своей воле, а марионетки гегемона. Который их тоже жалеть не намерен, расходуя своих конкурентов как боеприпасы против нашей цивилизации. И самое главное: Западный мир сейчас будет с нами максимально жёстко хлестаться, самыми подлыми и беспощадными методами, просто потому, что ему иначе в меняющемся мире не уцелеть. Мы сейчас вступили в бой за своё выживание на планете, но и у него уровень мотивации тот же. Выживание или хана - крушение и уход с мировых вершин. С концами. Как великая Римская Империя. Или Третий Рейх. Крышка миру властвования "золотого миллиарда". Мотивация у них как у приговорённых к повешению - спастись, выжить, остаться хозяевами мира любыми средствами! Другое дело, что у их бойцов на фронте мотивация не такая, не пойдут солдаты гибнуть за чужие миллионы-миллиарды бабла. Но у запада невероятно развиты технологи массового обмана и психологического манипулирования. Так что война уже здесь и мы обложены, как зверьё на охоте. У нас выбора нет, только драться за выживание. У них - тоже. Такие дела.