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Военкор Марат Хайруллин. Европа - без штанов на Восточный фронт

Военкор Марат Хайруллин. Европа - без штанов на Восточный фронт

О целительной силе святого русского ГенштабаТо, что сегодня творит Европа, это в прямом смысле уму непостижимо.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
У еврокодлы сейчас изыскивается способ применения по нашим ребятам (или по России) ОМП. Причём как бы со стороны укровермахта, который уже почти списан и его никто из наших врагов не жалеет. Чтобы мутно и непонятно было, в кого запускать ответку, кроме хохлов. Или чтобы на это нужно было тратить время с определением, куда-чем бить, за которое возможно было бы врезать по нам добавочно, запутав/осложнив обстановку и нанеся уже потери, несопоставимые с нашимии сегодняшними.  Вся беда в том, что евровоинство не в своей воле, а марионетки гегемона. Который их тоже жалеть не намерен, расходуя своих  конкурентов как боеприпасы против нашей цивилизации.  И самое главное: Западный мир сейчас будет с нами максимально жёстко хлестаться, самыми подлыми и беспощадными методами, просто потому, что ему иначе в меняющемся мире не уцелеть. Мы сейчас вступили в бой за своё выживание на планете, но и у него уровень мотивации тот же. Выживание или хана  - крушение и уход с мировых вершин. С концами. Как великая Римская Империя. Или Третий Рейх. Крышка миру властвования &quot;золотого миллиарда&quot;. Мотивация у них как у приговорённых к повешению  -  спастись, выжить, остаться хозяевами мира любыми средствами!  Другое дело, что у их бойцов на фронте мотивация не такая, не пойдут солдаты гибнуть за чужие миллионы-миллиарды бабла. Но у запада невероятно развиты технологи массового обмана и психологического манипулирования.  Так что война уже здесь и мы обложены, как зверьё на охоте.  У нас выбора нет, только драться за выживание. У них  -  тоже. Такие дела.
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5 час.
ИП
Игорь Петров
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3 час.
Сергей Федотов
Оптимистично. Решпект. Но вот непонятно, что автор имеет против вкраiнскiх гей-хлопцiв?  Отличные же ребяты-вояки😜 Посмотрите, таких увидишь, со страху убежишь😆
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2 час.

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