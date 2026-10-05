Представлен российский беспилотный танк для городских боёв Тяжёлый штурмовой роботизированный комплекс (ТШРК) «Штурм» был продемонстрирован на стратегических командно-штабных учениях «Центр-2026» в Челябинской области.
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