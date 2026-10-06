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Царьград

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Глава МИД Беларуси Рыженков едет в Туркменистан на Совет СНГ

Глава МИД Беларуси Рыженков едет в Туркменистан на Совет СНГ

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 7–9 октября примет участие в заседании Совета глав внешнеполитических ведомств СНГ в Туркменистане, а также проведёт встречи с представителями туркменского правительства.

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