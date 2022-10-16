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Филатов о проверке Следкома РФ из-за договорных матчей: «Не имею к ним отношения. Дальше будет разбираться адвокат»

Никита Филатов заявил, что не имеет никакого отношения к организации договорных матчей.  Ранее телеграм‑канал Mash сообщил, что Следственный комитет РФ ведет проверку в отношении Филатова из‑за подозрения в организации договорных матчей в МХЛ и ВХЛ.

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