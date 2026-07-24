На Ямале ждут жаркие выходные 25–26 июля

Синоптики обещают ямальцам отличные выходные — 25 июля на территории округа ожидается переменная облачность, а столбик термометра днем поднимется до +26…+31 градусов, в отдельных районах будет даже жарче.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии