Красный Север
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Красный Север

5 подписчиков

На Ямале ждут жаркие выходные 25–26 июля

На Ямале ждут жаркие выходные 25–26 июля

Синоптики обещают ямальцам отличные выходные — 25 июля на территории округа ожидается переменная облачность, а столбик термометра днем поднимется до +26…+31 градусов, в отдельных районах будет даже жарче.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии