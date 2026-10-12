На судебный участкок 39 Новоаннинского судебного района Волгоградской области требуется секретарь судебного заседания По всем вопросам обращаться: 8(84447)3-45-85 8(84447)3-51-06.
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