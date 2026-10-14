Артюхов: план по ремонту дорог в ЯНАО перевыполнен на 27 км

На Ямале завершился сезон дорожных работ. Специалисты обновили более 150 км полотна — на 27 км больше, чем планировалось, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.
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