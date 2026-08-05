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Царьград

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Росгвардия утвердила правила аккредитации для журналистов

Росгвардия утвердила правила аккредитации для журналистов

Росгвардия представила проект приказа, регулирующий аккредитацию журналистов на свои мероприятия. Документ устанавливает порядок подачи и рассмотрения заявок, а также условия отказа и прекращения аккредитации.

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